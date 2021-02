ಕಲಬುರಗಿ.ಫೆ.26:ಯುಜಿಡಿ ಮ್ಯಾನ್‍ಹೊಲ್ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ/ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಳಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾವೇಂಜಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರನ್ವಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಸ್ನೇಹಲ್ ಸುಧಾಕರ ಲೋಖಂಡೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೇಂಜರ್ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. The prohibition of employment as manual scavengers and rehabilitation act 2013 ರಂತೆ ಅಲ್ಲದೇ, ಮಲ-ಮೂತ್ರದ ಚೇಂಬರ್‍ಗಳು, ಪೈಪ್‍ಲೈನ್‍ಗಳು, ಸೋಕ್‍ಪೀಟ್‍ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಇಳಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪÀರಾಧವಾಗಿದೆ. ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಕ್ಕಿಂಗ್/ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು.

ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಕ್ಕಿಂಗ್/ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9480813143 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.