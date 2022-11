ಕಲಬುರಗಿ,ನ.09:ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಅವರಿಗೆ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ “ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಜ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಥ್ ಸ್ಪೇಷಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜನ ” ROLE OF AN ORGANISED WORKING WOMEN IN CHANGING FAMILY STATUS WITH SPECIAL REFERENCE TO HYDRABAD KARNATAKA REGION” ಕುರಿತು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.