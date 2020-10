ಟಗರು ಪುಟಿ ಮಾನ್ವಿತಾ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ 08 – ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಟಿ ಮಾನ್ವಿತಾ ಕಾಮತ್ ಸಿನಿಮಾ ಜತೆಗೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ‘ಕನ್ನಡತಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಾನ್ವಿತಾ ನಟನೆ ಕೇವಲ ಡಾನ್ಸ್ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವೋ, ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಮಾನ್ವಿತಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕುರಿತು ನಟಿ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ವಿತಾ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, “Catch us together at the party. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಕನ್ನಡತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೋಡಿ” ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಮಾನ್ವಿತಾ ಎಂಟ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ನಟಿ ಮಾನ್ವಿತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಡ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನ್ವಿತಾ ಬಳಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ